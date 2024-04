SERIE A Serie A: solo un pari per la Juve a Cagliari. Bene la Lazio

Nel secondo anticipo della 33a giornata di Serie A, la Juve rischia il tracollo, ma nella ripresa rimonta il Cagliari per il 2-2 finale. Primo tempo dominato dai sardi, che vanno sul 2-0 grazie a due rigori: il primo di Gaetano assegnato per un fallo di mano di Bremer, il secondo di Mina per l'atterramento di Luvumbo da parte di Szczesny. Nella ripresa Allegri inserisce Yildiz e la musica cambia: Vlahovic accorcia su punizione al 61', il Cagliari non riesce più a ripartire e subisce il pari all'87', quando Dossena spedisce alle spalle di Scuffet per anticipare Milik.

Ma la giornata si era aperta con il successo della Lazio in casa del Genoa. Al Ferraris finisce 1-0 per i biancocelesti e a deciderla è uno degli uomini più discussi del momento: Luis Alberto, che al 68' sfrutta l'assist di Kamada e batte Martinez. La formazione di Tudor è momentaneamente a -3 dal quinto posto della Roma che adesso vale la Champions, mentre il Grifone di Gilardino resta a quota 39 punti.

