Serie A, sorteggiato il calendario: il Napoli riparte da Frosinone Si comincia il 20 agosto, ultima giornata 25-26 maggio.

Serie A, sorteggiato il calendario: il Napoli riparte da Frosinone.

Partenza tra 19 e 20 agosto, chiusura tra 25 e 26 maggio e in mezzo un solo turno infrasettimanale, il 27 settembre. La Serie A '23-'24 ha preso forma col sorteggio del calendario, che come l'anno scorso, sulla falsariga della Premier League, è asimmetrico, ossia senza corrispondenza tra andata e ritorno.

Il Napoli campione d'Italia comincia sul campo del neopromosso Frosinone: via in trasferta anche per Milan, dal Bologna, Juventus, dall'Udinese, e Lazio, dal Lecce, debutto casalingo invece per l'Inter, derby col Monza, e Roma, che riceve la Salernitana. Empoli-Verona, Genoa-Fiorentina, Sassuolo-Atalanta e Torino-Cagliari completano il quadro della prima giornata, i cui anticipi saranno comunicati venerdì.

Saranno quattro le soste per la nazionale, impegnata nelle qualificazioni a Euro2024: 10 settembre, 15 ottobre, 19 novembre e 24 marzo. Il derby di Roma si giocherà alla 12ª, il 12 novembre, e alla 31ª, il 7 aprile; quello di Milano invece subito alla 4ª – il 17 settembre – e poi alla 33ª, il 21 aprile.

Nella composizione del calendario, sono stati imposti alcuni paletti: in primis, la non contemporaneità di partite in casa per le squadre di Roma, Milano e Torino è stata estesa anche a Fiorentina ed Empoli, da un lato, e Napoli e Salernitana, dall'altro. Questi 5 derby, oltre agli scontri tra le prime sette in classifica dell'ultima stagione, non potevano inoltre essere fissati nelle prime due giornate, nell'ultima, nella partita antecedente l'unico infrasettimanale, nell'infrasettimanale stesso e nel 19° turno, che si accavalla con la Supercoppa. Infine, non erano ammessi scontri diretti tra le squadre impegnate nelle coppe nelle giornate comprese tra due turni delle competizioni Uefa, ossia 25ª. 28ª. 32ª e 35ª.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: