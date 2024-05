Serie A: tra Fiorentina e Napoli un pareggio per l'Europa

Serie A: tra Fiorentina e Napoli un pareggio per l'Europa.

Spettacolo nell'anticipo della 37^ giornata della Serie A. Fiorentina e Napoli non si danno tregua e pareggiano 2-2 in un match ricco d'emozioni, che mantiene gli ex campioni d'Italia in corsa per le coppe. Apre le danze Rrahmani (8') su azione da corner, ma i viola ribaltano i giochi con Biraghi (40') e Nzola (42'): serve una strepitosa punizione di Kvara (57') per salvare i partenopei, che sfiorano anche la vittoria nel finale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: