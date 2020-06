Serie A, tre punti per Juve e Milan

Con due reti nel primo tempo, al Dall'Ara, la Juve chiude la pratica Bologna nel 27esimo turno di campionato. Match sbloccato con un rigore realizzato da Ronaldo dopo una trattenuta in area di Denswil su De Ligt. Rocchi è stato chiamato al Var a rivedere l'azione. Poi Dybala, al 36', raddoppia con una bel sinistro da fuori area. Nella ripresa il Bologna prova a reagire, ma le occasioni migliori le hanno ancora i bianconeri: CR7 fallisce il tris e Bernardeschi centra un palo. Il Bologna protesta per un presunto fallo in area di De Sciglio su Barrow. In questo caso il Var consiglia di proseguire. Rocchi grazia Danilo dopo un'entrata dura su Juwara, ma poi nel recupero il brasiliano si guadagna un secondo giallo e lascia in inferiorità la Juve. Rosso che, con De Sciglio ko, complica i piani futuri di Sarri per la corsia sinistra, ma che non cambia il risultato. La Juve passa a Bologna 2-0.

Lecce-Milan 1-4 al Via del Mare. Riparte con una sonora vittoria in trasferta il campionato del Milan con i rossoneri che, privi dell'infortunato Ibrahimovic, si sono affidati alla qualità degli uomini d'attacco. Vantaggio di Castillejo al 26' in un primo tempo dominato, poi il Milan dilaga dopo lo spavento per il pareggio di Mancosu su rigore. Un minuto più tardi Bonaventura approfitta di un errore di Gabriel, poi le reti di Rebic e Leao.