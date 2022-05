Serie B 2022/2023 si giocherà durante i mondiali

La prossima edizione del campionato di serie B si giocherà anche durante i Mondiali in Qatar. Lo ha deciso la Lega di B che ha approvato una modifica a quanto deliberato in altra seduta. Questa scelta permetterà di ridurre i turni infrasettimanali, che saranno solo due. Il campionato inizierà il 13 agosto per chiudersi il 19 maggio, La pausa invernale è prevista dal 27 dicembre al 13 gennaio quando si riprenderà il torneo con il girone di ritorno.

Sono stati inoltre presentati i trofei Nexus e Pablito, riservati, rispettivamente alla squadra vincitrice della serie B e al capocannoniere. È sta inoltre approvata una nuova norma che permetta di valorizzare i giovani italiani convocabili nelle nazionali di categoria a partire dal campionato 2023/2024, prevedendo incentivi e premi per i club in base al minutaggio.