SERIE B Serie B: Bari-Genoa 1-2 Pubblico record al San Nicola: quasi 49mila presenze

Un pubblico record ieri sera allo stadio San Nicola per la partita del campionato di Serie B tra Bari e Genoa. La cifra ufficiale resa nota al termine del primo tempo è di 48.877 spettatori, e una cosa del genere testimonia in modo eloquente la fame di grande calcio che c'è nel capoluogo pugliese.

Sul campo termina 1-2 a favore degli ospiti, in vantaggio con Puscas al 2' del primo tempo, pari dei padroni di casa con Cheddira, reduce dal quarto posto ai Mondiali con il Marocco, al 33' primo tempo. Nella ripresa ancora Genoa in gol con Gudmunsson al 13'. Per Alberto Gilardino è la terza vittoria in 4 partite da allenatore del Genoa.

