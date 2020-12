Serie B femminile: Pomigliano in vetta, Cesena e Ravenna così e così

La Riozzese Como viene sconfitta in casa dal Tavagnacco, il Pomigliano vince il big match a Brescia e raggiunge le lombarde in vetta alla classifica di Serie B. Alle granata basta l'eurogol indovinato da Tyler Dodds alla metà della prima frazione di gioco. E' un pomeriggio amaro, invece, per le romagnole che ottengono un punto in 2 nelle sfide contro Orobica e Cittadella. Il Cesena pareggia di rigore contro le bergamasche: al vantaggio dal dischetto firmato Sandra Zigic ad inizio match risponde quello di Eleonora Petralia nella ripresa. Con questa X le ragazze di Roberto Rossi salgono a 15 punti e si assestano a metà classifica.





A 13, invece, sono appaiate Ravenna e Cittadella con le venete che passano in rimonta sulla formazione allenata da Alessandro Recenti. Allo “Sbrighi” giallorosse avanti nel primo tempo con Arianna Marengoni mentre nel secondo arriva il pareggio di Lorenza Scarpelli, prima del nuovo vantaggio di Linda Giovagnoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Sembra fatta per il Ravenna ma il Cittadella la ribalta nel giro di 7 minuti: al 67' arriva il 2-2 di Beatrice Zorzan, al 74' il definitivo 3-2 di Silvia Zanni.