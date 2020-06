Serie B, giocatore positivo nel Venezia: a rischio la gara col Pordenone? In attesa che sia ufficializzato il nuovo protocollo con la quarantena "light", la squadra lagunare è in isolamento.

A tre giorni dalla ripresa della Serie B, un nuovo caso di covid rischia di bloccare sul nascere la cadetteria. Confermata la positività di un calciatore del Venezia, la cui identità non è stata resa nota. Il tutto mentre il nuovo protocollo medico del CTS, che prevede la messa in quarantena del solo tesserato positivo, è stato annunciato ma non ufficialmente approvato. Motivo per cui l'intera squadra lagunare è attualmente in isolamento fiduciario in hotel, in attesa di capire se la partita col Pordenone, in programma sabato sera al Rocco di Trieste, potrà essere regolarmente disputata.



