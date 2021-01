Serie B: il Cittadella vince il recupero con la Reggiana Veneti che salgono al terzo posto in classifica a 4 punti dalla capolista Empoli con ancora un'altra gara da recuperare. Reggiana in piena zona retrocessione.

Serie B: il Cittadella vince il recupero con la Reggiana.

Nel recupero della quinta giornata di serie B, il Cittadella ha vinto per 2-0 sul campo della Reggiana con una rete per tempo. I veneti salgono a 30 punti in classifica al terzo posto, con una gara ancora da recuperare. Guida l'Empoli con 34 punti. Reggiana ferma a 15 in piena zona retrocessione.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: