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Serie B: il Monza torna subito in A, il Catanzaro chiude in lacrime

I calabresi rimontano lo 0-2 dell'andata della finale playoff, ma perdono per il peggior piazzamento

30 mag 2026
Foto: Ac Monza
Foto: Ac Monza

Anche l'ultimo verdetto è stato emesso, la Serie B si chiude con il ritorno immediato in Serie A del Monza. Dopo quelle di Venezia e Frosinone, al termine della stagione regolare, arriva anche la promozione per i lombardi, che sono dovuti passare per i playoff e hanno dovuto schivare due proiettili: il primo in semifinale, contro la Juve Stabia, il secondo in finale, con il Catanzaro.

Dopo aver dominato l'andata in Calabria, vincendo per 2-0, il Monza ha subito in casa la reazione dei giallorossi, a caccia di un ritorno nella massima categoria, che manca dalla stagione 1982-83. Fellipe Jack, al 39', e Ruggero Frosinini, al 78', pareggiano i conti e danno un quarto d'ora di speranza alla squadra di Aquilani, che però non riesce più a segnare ed esce sconfitta a causa del peggior piazzamento in classifica durante la stagione regolare.

Detto delle promosse, ci sono anche le retrocesse, con dei nomi pesanti: scese direttamente in Serie C erano state il Pescara, che ci torna dopo un solo anno, lo Spezia, che passa dalla finale playoff al 19° posto nel giro di un anno, e la Reggiana, mentre dai playout è uscito sconfitto il Bari, dopo un doppio 0-0 contro il Sudtirol.




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