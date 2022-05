Serie B: il Vicenza di Baldini retrocede dopo i play out

Ha sfiorato il miracolo sportivo Francesco Baldini sulla panchina del Vicenza. Il tecnico italo-sammarinese era riuscito a centrare i play out con i biancorossi per poi giocarsi la salvezza nella doppia sfida contro il Cosenza. Non è bastato al Vicenza il successo nella gara di andata. Nella partita di ritorno il Cosenza si è imposto 2-0 mantenendo la categoria. Retrocede in serie C il Vicenza. Per Francesco Baldini e il suo vice Luciano Mularoni resta la delusione di aver sfiorato una grande imprese. Baldini era arrivato a Vicenza da svincolato dopo il fallimento del Catania.