Serie B, la procura chiede la retrocessione del Palermo

In piena lotta per la promozione in Serie A, il Palermo rischia di ritrovarsi addirittura in C. La procura federale ha infatti chiesto il declassamento all'ultimo posto in classifica per i rosanero, a processo davanti al Tribunale Nazionale Federale per presunti illeciti amministrativi, relativi al periodo 2014-2017. Chiesti anche cinque anni di inibizione per l'ex patron Maurizio Zamparini. I legali del Palermo insistono sull'inammissibilità del procedimento. La sentenza dovrebbe essere nota nei prossimi giorni.