Serie B: si salva la Roma CF della sammarinese Ilaria Filippi

Grazie alla vittoria per 4-0 sul campo del Cesena, gara giocata allo stadio Dino Manuzzi, la Roma CF può festeggiare la permanenza in serie B. Nella formazione giallorossa milita la sammarinese Ilaria Filippi. La centrocampista, titolare contro il Cesena, ha contribuito al raggiungimento della salvezza. Retrocede in serie C, l'Orobica, alla quale non è bastato vincere sul campo del Perugia per 5-0. Scendono di categoria anche Vicenza, Pontedera e Perugia. Salgono in serie A la Lazio di Carolina Morace e il Pomigliano di Manuela Tesse.