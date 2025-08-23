Serie C 1° Giornata: Il Forlì tutto cuore cade ad Arezzo

C'era grande attesa per il debutto del Forlì di ritorno tra i pro dopo 8 anni, i galletti escono sconfitti dal Città di Arezzo nella prima giornata del campionato di Serie C Girone B ma senza demeritare.

Dopo un quarto d'ora pericolosa la squadra di Christian Bucchi: Gilli di testa impegna Martelli in angolo. Sempre Arezzo con l'azione avvolgente che porta Pattarello a concludere di testa sul secondo palo, la sfera si alza sopra la traversa. Biancorossi vicinissimi al vantaggio poco dopo la mezz'ora: Petrelli serve un ottimo assist a Macrì, il numero numero 10 prende posizione all'altezza dell'entrata dell'area di rigore di destra e lascia partire un sinistro che si perde largo di pochissimo con Venturi immobile.

Ed ora fate attenzione: il tecnico del Forlì chiede l'intervento del Football Video Support, ogni squadra ne ha due a disposizione. In questo caso il Forlì perde una card perchè il direttore di gara non giudica falloso l'intervento a palla lontana da parte di Chiosa.

Tavernelli scarica da fuori, in qualche modo rimedia Martelli. Il tempo si chiude con un'altra stoccata da fuori di Menarini che si perde larga di qualche metro.

Ad inizio ripresa, Ravasio difende la sfera, la difesa biancorossa non convince nell'occasione, Tavernelli aggancia, guida la sfera e fa partire un destro incrociato complicato per Martelli. L'Arezzo la sblocca di potenza.

Petrelli in acrobazia, il Forlì dimostra di non accettare lo svantaggio. Azione bellissima dell'Arezzo all'ora di gioco. E' sempre il migliore in campo per distacco Tavernelli a creare i presupposti per Pattarello, diagonale, bene Martelli in angolo.

Chiamata FVS Arezzo con l'arbitro che ammonisce Scorza per l'intervento su Mawuli. Bucchi, chiede il rosso, il direttore di gara resta sulla sua decisione e anche l'Arezzo perde la card. Sempre e solo Camillo Tavernelli indemoniato il classe 99, altra stoccata di livello ma senza trovare la porta. E' una di qua e una di là, tocca a Manuzzi stuzzicare Venturi che si distende in angolo per disattivare la chiamata.

Nel finale Forlì tutto cuore prima una grande occasione con Venturi che se la ritrova tra le mani, poi Manuzzi spacca il palo, ma il risultato non cambia. Allo Stadio Città di Arezzo, Arezzo batte Forlì 1-0.









