SERIE C Serie C 10ª: match clou Torres – Ternana Decima giornata spalmata su tre giorni.

Si comincia questa sera con due incontri interessanti come Sestri Levante – Arezzo e soprattutto Spal – Pescara. Gli estensi vengono dalla batosta di Campobasso e devono uscire il prima possibile dai bassi fondi della classifica e lo devono fare con il Pescara in testa in coabitazione con Ternana e Virtus Entella ma con una partita in meno, quella che gli abruzzesi devono recuperare con il Milan Futuro.

Domani due partite alle 15: Ascoli – Perugia e Rimini – Pianese. I biancorossi di Buscè affrontano una formazione che ha gli stessi punti, 12, ma attraversa un miglior momento con due vittorie consecutive ottenute con Milan Futuro e Carpi.

Domenica 20 alle 15 Gubbio – Pontedera e il match clou di giornata Torres – Ternana. I sardi hanno due punti in meno rispetto alla squadra di Abate, giocando in casa hanno la grande opportunità di operare il sorpasso. Ternana in serie utile da 8 giornate, gli umbri al contrario hanno la chance di staccare, momentaneamente, la formazione di Alfonso Greco. Sulla carta una partita decisamente equilibrata.

La decima si concluderà domenica con Carpi – Lucchese, Virtus Entella – Vis Pesaro, e Milan Futuro – Legnago Salus alle 17.30. Pineto – Campobasso è l'ultimo match del decimo turno in programma alle 20.30.

