SERIE C Serie C 18°: il match clou lunedì con Virtus Entella – Reggiana Il 18° turno si snoderà tra domenica e lunedì. Trasferte per Cesena e Imolese

Sulla carta è una giornata favorevole al Modena. La squadra di Tesser, nove vittorie consecutive e nuovo record, il precedente con otto apparteneva ai gialli di Gianni De Biasi, ospita il Gubbio domenica alle 17.30. È un match molto importante perché la decima consecutiva metterebbe grande pressione sulla Reggiana impegnata lunedì sera nel posticipo a Chiavari con la Virtus Entella, dopo il Modena, la squadra più in forma del campionato, con otto risultati utili. Virtus Entella – Reggiana è il match clou di questa 18° che vede il Cesena di scena a Carrara. Anche questa è una partita tutt'altro che facile contro una formazione, quella di Totò Di Natale in ripresa dopo un lungo periodo in cui i risultati hanno latitato.

[Banner_Google_ADS]



Ci vorrà un Cesena attento, concentrato, quel Cesena visto a Reggio Emilia e non quello timido visto nell'ultima trasferta affrontata, quella di Chiavari con l'Entella. L'Imolese dopo 4 sconfitte consecutive non può permettersi ulteriori passi falsi. Molto delicata per i rossoblu la trasferta del Benelli con la Vis Pesaro. La squadra di Fontana dopo un ottimo inizio rischia di ritrovarsi nelle zone più calde di classifica. Le altre partite: Olbia – Fermana, Lucchese – Grosseto, Montevarchi – Viterbese, Pescara – Pistoiese, Siena – Pontedera, Teramo – Ancona/Matelica. Ospite di C piace lunedì ore 21 l'attaccante del Modena Mattia Minesso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: