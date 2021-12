Serie C: 2 punti di penalizzazione all'Imolese

La Corte Federale d'Appello ha inflitto due punti di penalizzazione all'Imolese. La sanzione è relativa al deferimento per la presentazione nei termini previsti ma non nella forma richiesta dei documenti richiesti dalla commissione creata dalla FIGC per monitorare le cessioni di partecipazioni societarie. Con questi due punti, l'Imolese passa da 19 a 17 punti in classifica. La società rossoblu ha preannunciato di voler ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

