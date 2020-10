SERIE C Serie C 2° spicca Cesena – Triestina, ma in Lega c'è ancora fibrillazione Liste ampliate a 24 senza limiti di età, passa il nuovo regolamento sui minutaggi degli under . Non più ripartiti su scala nazionale, ma suddivisi in parti uguali tra i tre gironi

In sostanza c'erano società che puntavano molto sui proventi che derivavano dal minutaggio degli under. Incassi da circa 400 mila euro con il nuovo regolamento possono ridursi di un 20-30%. Con 36 voti a favore e 19 contrari il regolamento viene modificato e la ripartizione, prima su scala nazionale, adesso verrà suddivisa in parti uguali tra i tre gironi. Serie C Girone B seconda giornata spicca Cesena – Triestina. La squadra di Gautieri arriva al Manuzzi con l'obbligo di riscattare il tremendo passo falso in casa con il Matelica. La novità per il Cesena è rappresentata da Leonardo Longo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Il difensore classe 95 si è svincolato dalla Casertana dove nello scorso campionato ha collezionato 27 presenze ed un goal, verrà subito convocato da Viali per Cesena – Triestina di domani al Manuzzi ore 15. Lunedi sera ore 21 Cpiace, negli studi di San Marino RTV ospite il Presidente del Cesena Corrado Augusto Patrignani. Le altre partite della seconda giornata: Fano – Padova, Modena – Vis Pesaro, Sud Tirol – Fermana sempre alle 15. Alle 17.30 Imolese – Viurtus Vecomp Verona, Legnago – Ravenna, Mantova – Carpi, Sambenedettese – Gubbio. Lunedi ore 20.45 si chiude la seconda con Arezzo – Perugia



I più letti della settimana: