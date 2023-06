La Lega Pro ha ufficializzato le date per la prossima stagione. Il campionato di serie C inizierà domenica 27 agosto per concludersi domenica 28 aprile. I play off inizieranno domenica 5 maggio, il sabato successivo, 11 maggio la gara di andata dei play out, ritorno il 18 maggio. Nel mezzo sono previsti tre turni infrasettimanali, si giocherà anche sabato 23 dicembre.