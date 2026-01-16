SERIE C GIRONE B Serie C 22° turno: il Ravenna non può più sbagliare Sarà proprio l'Arezzo ad inaugurare il 22esimo turno con la Vis Pesaro

A prescindere il Ravenna, in chiave promozione, non può più sbagliare. I giallorossi scenderanno in campo domenica alle 17.30 in trasferta in Liguria precisamente a Sestri Levante contro il Bra conoscendo già il risultato dell'Arezzo capolista con il + 4 al Benelli di Pesaro contro la Vis. Non sarà certamente un impegno morbido per i capoclassifica contro la squadra di Roberto Stellone che ovviamente punta a centrare la miglio posizione play off. Come dicevamo Ravenna alla finestra perchè in caso di passo falso degli amaranto, la squadra di Marco Marchionni ha l'obbligo di accorciare, in caso di blitz dell'Arezzo a Pesaro, resta il vincolo di provare a restare in scia, in caso contrario sarebbe, forse fuga decisiva per i toscani. Il focus della 22esima è su queste due partite: Vis Pesaro – Arezzo questa sera ore 20.30 e Bra – Ravenna domenica ore 17.30. Andiamo a vedere il quadro completo della 22esima. Juventus Under 23 – Ascoli; Pianese – Torres; Campobasso – Carpi; Guidonia – Livorno; Forlì – Sambenedettese; il derby umbro Perugia – Gubbio e Pontedera – Pineto.

