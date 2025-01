Serie C 23°: corsa alla B per 4

Si comincia questa sera ore 20.30 con Pineto – Ternana. Per la squadra dell'ex Milan Ignazio Abate, la grande chance di vivere una notte in testa al campionato, ma la trasferta in Abruzzo è decisamente ostica. Il Pineto, settimo in classifica, viene da quattro risultati utili, di cui due vittorie consecutive. Il programma della 23° proseguirà con Legnago Salus – Arezzo e Spal – Sestri Levante entrambe fissate per le 15 di domani, mentre alle 17.30 toccherà al Rimini. Al Romeo Neri arriva la Lucchese. E' una partita molto importante per i biancorossi per provare a scalare la classifica in chiave play off. Curiosità per vedere all'opera l'attaccante appena arrivato in piazzale del popolo Luca Gagliano. Domenica lunch match Ascoli – Milan Futuro; alle 15 Pianese – Pescara e Torres – Campobasso, alle 17.30 l'attuale capolista Virtus Entella sarà di scena a Carpi, conoscendo già il risultato della Ternana. Sempre alla stessa ora chiuderà la domenica la sfida tra Pontedera e Vis Pesaro. Lunedi sera il posticipo delle 20.30 con l'attesissimo derby umbro Gubbio – Perugia