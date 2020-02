SERIE C Serie C : 24° inaugurata dal derby salvezza Imolese – Ravenna Chiude il turno il posticipo di lunedi Sambenedettese – Fermana. Ospite di Cpiace lunedi il difensore del Ravenna Nebil Caidi

E' un sabato sera da febbre salvezza. Derby che ha una valenza molto significativa con le due squadre distanziate da due punti, modificate dal mercato di riparazione, e rinvigorite dai buoni risultati delle ultime settimane: 2 consecutivi per l'Imolese, 3 per il Ravenna. Foschi potrebbe permettersi il lusso di far accomodare Nocciolini in panchina in favore dell'ultimo arrivato Mokulu. Atzori non porterà nemmeno in panchina gli ultimissimi arrivi : l'attaccante Luca Scarlino e il difensore Lorenzo Adorni. Spazio al tridente ormai consolidato; Belcastro, Ferretti, Chinellato. Imolese – Ravenna questa sera ore 20.45 Stadio Romeo Galli arbitra Paterna di Teramo. Domani alle 15:Padova – Vis Pesaro, Sud Tirol – ArzignanoChiampo, Triestina – Virtus Vecomp Verona e Rimini – Carpi. La società biancorossa ha chiuso il mercato più caotico di sempre con gli arrivi dell'attaccante Raffaele Ortolini, del centrocampista Matteo Calamai e del portiere Simone Barone. Le uniche buone notizie, per il momento arrivano dal settore giovanile: Francesco Angelini classe 2003 in prestito con diritto di riscatto al Milan. Francesco Angelini è un centrocampista prodotto delle giovanili del Rimini. Colella ha l'obbligo di non sbagliare con il Carpi, in caso di ennesima sconfitta si tornerebbe a parlare di altra rivoluzione in panchina dopo l'autentico rinnovamento di tutta la rosa nel mercato di riparazione. Rimini – Carpi al Romeo Neri arbitra Maranesi di Ciampino. Alle 17.30 FeralpiSalò – Modena; Vicenza – Gubbio; Reggiana – Fano e al debutto sulla panchina del Cesena di William Viali a Piacenza. Il Cesena ha chiuso il mercato con l'uscita di Giacomo Zecca al Padova. In bianconero arrivano dal Torino il 20enne Davide Munari centrocampista , tra l'altro un ritorno, e la seconda punta dal Lecce Simone Lo Faso per lui 22 anni. Chiuderà la 24° il posticipo di lunedi Sambenedettese – Fermana



