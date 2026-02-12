TV LIVE ·
Serie C, 26^ giornata: match clou Ternana – Ravenna

I giallorossi devono difendere il secondo posto dal ritorno dell'Ascoli

di Lorenzo Giardi
12 feb 2026

Serve un colpo in trasferta per continuare a credere di poter dare fastidio all'Arezzo nel finale di stagione, ma soprattutto servono punti per difendere il secondo posto, adesso insidiato dall'Ascoli. Il Ravenna è attesa dalla complicata trasferta di Terni contro una Ternana chiamata a migliorare la posizione play off. Sulla carta più agevole il compito per l'Ascoli che al Del Duca ospita la Torres che ovviamente non regalerà nulla, ma al contrario andrà alla ricerca di un risultato positivo per uscire dai play out, impresa nettamente alla portata. La capolista Arezzo è impegnata sul campo del Carpi. La squadra di Stefano Cassani avrebbe bisogno di svoltare e questa potrebbe essere la partita giusta. Il Carpi non vince dal 30 novembre in trasferta con il Pontedera. Le altre sfide della 26esima, in campo alle 20.30. Campobasso – Livorno; Gubbio – Vis Pesaro e Pianese – Perugia.




