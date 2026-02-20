SERIE C Serie C 28° spalmata su tre giorni. La capolista Arezzo di scena a Gubbio Il Ravenna in casa con la Sambenedettese. Il Forlì in trasferta a Terni

Pianese – Guidonia inaugura la tre giorni della 28° giornata di Serie C. Nella giornata di sabato il duello a distanza tra Arezzo e Ravenna: 7 punti di vantaggio per i toscani sono un bottino rassicurante, ma non è ancora tempo di fare calcoli soprattutto quando davanti si propone un ostacolo come il Gubbio, tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 5 per i rossoblu, dati in ottimo stato di salute.

Match dunque decisamente impegnativo per la squadra di Cristian Bucchi che giocherà al Barbetti domani alle 14.30. Conoscendo quel risultato scenderà in campo successivamente il Ravenna al Benelli. Per i giallorossi un doppio compito: il primo, continuare ad inseguire il sogno promozione diretta, seppur molto distante, l'altro è respingere il ritorno dell'Asoli e blindare quanto prima almeno il secondo posto. L'ostacolo di turno per il Ravenna di Andrea Mandorlini è la Sambenedettese in piena crisi di risultati.

Il quadro completo della 28° : Livorno – Pineto; Torres – Vis Pesaro; Campobasso – Juventus Under 23; Pontedera – Ascoli; Carpi – Bra, e lunedi sera il posticipo Ternana – Forlì.



