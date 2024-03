Serie C: 31esima giornata spalmata su tre giorni. Domina Cesena – Gubbio

Otto partite al termine di un campionato che ha già detto molto ma non tutto, sia nella parte alta dove da tempo Cesena e Torres sono staccate dalle altre, ma anche nella parte bassa dove sono in grande sofferenza Fermana e Olbia. La 31°esima comincia oggi pomeriggio alle 16.15 con Perugia – Ancona. I grifoni devono mostrare di essersi ripresi completamente dalla serata shock di Chiavari dove la Virtus Entella ha inflitto loro un pesantissimo 5-0. Il cliente è tutt'altro che poco impegnativo, visto che si tratta di un Ancona che sta lottando per uscire definitivamente dalla zona play out. Domenica alle 14 Lucchese – Olbia, Torres – Virtus Entella e Spal – Rimini. Gli estensi a quota 32 sono ancora in zona rossa ed hanno bisogno di punti, il Rimini dopo tre sconfitte consecutive, coppa Italia compresa, non può permettersi ulteriori passi falsi che allontanerebbero ulteriormente i biancorossi dai play off. Sempre domani ma alle 18.30 Arezzo – Vis Pesaro, Juventus Next Gen – Pontedera e Pescara – Carrarese. Fermana – Pineto alle 20.45 chiude la domenica di Serie C. Due partite per completare il quadro della 31° lunedi sera. Sono Cesena – Gubbio alle 20.30 e Sestri Levante – Recanatese alle 20.45. Cesena – Gubbio al Manuzzi è senza ombra di dubbio il match clou della giornata. Il Cesena sarà un po' più sciolto dopo essere caduto a Carrara dopo ben 28 risultati utili consecutivi, affronterà un Gubbio in salute e con l'ancora possibile obiettivo terzo posto da centrare.