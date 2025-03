Serie C 32° prosegue il duello a distanza tra Entella e Ternana per la promozione

Lotta a due per la promozione in B e il prossimo 27 aprile ultima giornata di regoular season lo scontro diretto tra Entella e Ternana. Prima altre 6 tappe che porteranno a quella partita che potrebbe voler dire tutto, o niente, dipende da come ci arriveranno le due contendenti. Questa 32esima riserva due sfide con squadre che lottano per evitare i play out. La Virtus Entella riceve il Sestri Levante per il derby ligure. La squadra di Fabio Gallo dopo il mezzo passo falso di Lucca non può più sbagliare. Si gioca allo Stadio Comunale di Chiavari lunedi 17 alle 20.30. Stessa ora e stesso giorno per la Ternana che, sulla carta ha una partita dal coefficiente di difficoltà più alto. Gli umbri sono attesi al Mazza dalla Spal che ultimamente ha dato segnali di risveglio e vuole uscire il prima possibile dalla zona calda di classifica. Queste le due battistrada, ma la 32esima verrà inaugurata domani alle 15 da Ascoli – Arezzo; Carpi – Pineto; Lucchese – Campobasso; Milan Under 23 – Pontedera; Pescara – Vis Pesaro, Perugia – Legnago Salus e Rimini – Gubbio. Una classica si potrebbe definire per la Serie C con queste due squadre che hanno collezionato tantissimi precedenti in categoria. Il Rimini è chiamato a sfatare l'ormai cronico tabù del Romeo Neri, la squadra di Buscè in questa stagione, ha espresso il meglio in trasferta. Il Gubbio si gioca un posto nei play off. In questo momento i rossoblu si trovano in undicesima posizione che non da diritto agli spareggi promozione. Domenica ore 15 l'unica partita di questo girone: Pianese - Torres.