Serie C 34° Entella – Torres per i liguri altro ostacolo verso la B

E' una Serie C che non si ferma mai, cinque turni al termine della regular season poi il via a quello che tutti chiamano il secondo campionato, ossia i play off. La 34esima inaugura questa sera con Perugia – Pineto e Pianese – Pontedera, entrambe le sfide si giocano alle 20.30. Domani alle 15 Milan Under 23 – Campobasso; Pescara – Arezzo; il sabato di C chiuso da Carpi – Gubbio in programma alle 17.30. Si arriva così alla domenica di C quando alle 15 si giocano Ascoli – Vis Pesaro, Lucchese – Ternana e Rimini – Sestri Levante. La Ternana di Abate non ha ormai più scelta, vincere e sperare in un passo falso dell'Entella. Gli umbri hanno quattro punti in meno rispetto ai liguri che giocheranno 24 ore dopo. Vincere al Porta Elisa non sarà facile, la Lucchese, nonostante tutti i gravi problemi economici sta chiudendo il campionato con grande dignità e vuole fare bene davanti al proprio pubblico anche con la Ternana seconda in classifica. Il Rimini ormai ha in testa solo la finale di ritorno di Coppa Italia che si giocherà martedi 8 aprile alle 20.30. I biancorossi sanno di avere la grande chance, vincendo il trofeo, di qualificarsi ai play off Nazionali, ma in ogni caso va salvaguardato l'ingresso agli spareggi con il posizionamento in campionato. Il Rimini viene da due sconfitte consecutive e con il Sestri Levante, considerando anche l'entusiasmo che arriva dalla vittoria nella finale di andata a Gorgonzola contro la Giana Erminio, non può proprio sbagliare. Il quadro domenicale si chiude con Spal – Legnago Salus delle 17.30. Lunedi posticipo di lusso tra Entella – Torres. Partita molto importante e interessante per entrambe le squadre, già a conoscenza del risultato delle altre. Esempio. Se il Pescara batte l'Arezzo scavalcherebbe proprio la Torres al terzo posto in classifica che significa qualificazione diretta agli ottavi di finale dei play off. E ovviamente se la Ternana strappa tre punti a Lucca si riporterebbe a -1 dall'Entella e ricordiamo che all'ultima giornata è previsto lo scontro diretto a Chiavari tra le due contendenti alla Serie B. Sarà un posticipo tutto da vedere forse uno degli ultimi veri ostacoli per la squadra di Fabio Gallo nel percorso verso la Serie B.