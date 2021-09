SERIE C Serie C 4°: 25 i gol realizzati 5 le vittorie in trasferta. Il Pescara è solo in testa alla classifica

Moretti lancia a rete Rolfini, Angeletti lo stende. Per l'arbitro è calcio di rigore. Giallo per il portiere del Pontedera . Angeletti respinge la conclusione di Moretti. L'Ancona la sblocca nela ripresa con la girata in area di Sereni. Da un pasticcio della difesa toscana nasce il raddoppio di Rolfini che chiude la partita. Allo Stadio Del Conero di Ancona, Ancona/Matelica batte Pontedera 2-0

Derby toscano tra Carrarese e Grosseto, aperto da un gran gol di Cretella sinistro di giustezza che muore alle spalle di Vettorel. Nella ripresa rimonta Carrarese con l'ex Grosseto Galligan, lasciato un po' troppo solo di calciare. Il definitivo sorpasso lo firma l'ex San Marino Calcio Abdou Doumbia di testa su azione d'angolo. Allo stadio dei Marmi di Carrara, Carrarese batte Grosseto 2-1.

[Banner_Google_ADS]



Ci vuole ancora la classe di Memushaj per far decollare il Pescara. Punizione magistrale e vantaggio biancoazzurro sull'Aquila/Montevarchi. Il pareggio di testa è di Lischi che raccoglie un preciso cross dalla sinistra. La squadra di Auteri porta casa tre punti che significano testa solitaria della classifica con De Marchi in mischia. Allo Stadio Ettore Manucci di Pontedera, Pescara batte Aquila/Montevarchi 2-1.

Comincia a fare girare il motore il Modena. Scarsella sbuca alle spalle della difesa della Fermana e porta in vantaggio i canarini. Nella ripresa dilaga il Modena, Minesso per il raddoppio. Ingegneri per il tris di testa su palla inattiva. Armellino di potenza per il poker. Al Bruno recchioni di Fermo, Modena batte Fermana 4-0.



Altra vittoria in trasferta è quella della Vis Pesaro a Teramo anche se sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con Malotti. Uscita errata di Tozzo secco anticipo di Gucci, coraggioso e vincente nell'occasione. De Respinis di testa firma il definitivo sorpasso. Al Gaetano Bonolis di Teramo, Vis Pesaro batte Teramo 2-1

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: