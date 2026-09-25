SERIE C Serie C, 7^ giornata: per il Ravenna ostacolo Gubbio Il Vado affronta la Torres con il nuovo tecnico Giancarlo Riolfo. Cambio anche il Guidonia Ginestra per Lopez. Latina - Atalanta Under 23 è stata posticipata al 14 ottobre per gli impegni della Nazionale Under 21

Settima giornata di Serie C Girone B che si snoda in due giorni, sono 4 i match del sabato e 5 quelli programmati domenica. Pineto – Grosseto, Torres – Vado con i liguri che si presenteranno a Sassari con il nuovo tecnico Giancarlo Riolfo tra l'altro, per lui, una piccola parentesi da allenatore della Torres nella stagione 2018 – 2019; 7 partite con 4 vittorie e tre sconfitte. Queste due sfide citate si giocheranno alle 14.30. Alle 17.30 è il turno di Livorno – Pianese, il sabato si chiude con Sambenedettese – Campobasso alle 20.30.

Le due romagnole giocheranno in contemporanea domenica alle 14.30: Ostiamare – Forlì e il Ravenna attende il Gubbio. Gli umbri viaggiano con il freno tirato ma sono da sempre una squadra difficilissima da affrontare soprattutto quando ha necessariamente bisogno di fare punti. L'attuale 13esimo posto in classifica non può assolutamente soddisfare la squadra di Mimmo Di Carlo. Alle 17.30 Perugia – Reggiana e Vis Pesaro – Guidonia. I laziali hanno già cambiato la guida tecnica via Giovanni Lopez squadra a Ciro Ginestra. E' una partita estremamente delicata anche per il tecnico della Vis Andrea Gennari.

La Vis Pesaro si trova all'ultimo posto in classifica con un solo punto in sei giornate. Se arrivasse un'altra battuta d'arresto potrebbe anche non bastare il lunghissimo contratto che lega Gennari alla Vis, scadenza 30 giugno 2030. Il quadro della settima si chiude con il match delle 20.30 Pescara – Spezia. Una grossa trappola, in Abruzzo per la capolista del girone B.



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