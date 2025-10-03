Serie C 8° spalmata su tre giorni: apre Rimini – Arezzo

Il Rimini gioca sempre su più campi e da quello burocratico arrivano ampie schiarite. La Building Company ha pagato la rata di 17 mila euro al Comune per l'affitto del Romeo Neri che resterà così casa biancorossa anche per questa stagione. Mercoledi 8 è prevista l'udienza al Tar in quanto l'iter giudiziale innescato da Palazzo Garambi procede. Permane infatti la non sussistenza delle condizioni, a causa di evidenti e gravi inadempienze di utilizzo dell'impianto comunale, ma questa mossa della Building dovrebbe aver messo fine a questa partita. L'altra molto interessante si gioca questa sera al Neri alle 20.30, arriva l'Arezzo capolista. Una corazzata indicata da molti come la favorita numero uno per salire in B dalla porta principale: nessuno può permettersi un tridente come quello di Bucchi, Tavernelli, Ravasio, Pattarello, anche stasera regolarmente al loro posto. Il Rimini deve compiere un'impresa e D'Alesio potrà provarci se non altro con tutti gli effettivi a disposizione. Ha recuperato Lepri, De Vitis rientra dalla squalifica, Fiorini è dato in buone condizioni l'unico dubbio riguarda Ferrarini. Il Rimini sta attraversando un buon stato di forma e se l'Arezzo vuole strappare i tre punti al Neri dovrà fare una grande partita.

Sempre questa sera si gioca Pianese – Livorno.

Domani alle 14.30, Ascoli – Bra; Ternana – Pineto e Torres – Sambenedettese. Alle 17.30 Campobasso – Vis Pesaro chiude il sabato.

Domenica alle 12.30 un match tutto da seguire come Juventus Next Gen – Ravenna.

Alle 17.30 Carpi – Perugia e Foril' – Guidonia.

Si chiude l'ottava giornata di Serie C Girone B alle 20.30 con Gubbio – Pontedera







