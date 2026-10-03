SERIE C Serie C, 8ª giornata: Forlì apre il weekend contro il Vado, Ravenna a Pianese per tentare l'attacco alla vetta Il big match della giornata è Reggiana-Spezia. Atalanta-Vis Pesaro rinviata al 28 ottobre per gli impegni della Nazionale Under 21

8ª giornata di Serie C che si apre con il Forlì a caccia dei 3 punti in casa del Vado. I biancorossi, reduci da una striscia di tre pareggi consecutivi, hanno a tutti i costi bisogno di trovare una vittoria per mantenere il passo delle prime in classifica, contro una squadra ancora in grossa difficoltà. Il Vado ha infatti già cambiato allenatore, con Riolfo subentrato a Pastorino dopo quattro sconfitte consecutive. E anche il pareggio ottenuto in casa della Torres è arrivato al termine di una partita dominata dai loro avversari, con gli umbri salvati solo da una prestazione monstre del giovane portiere Bellocci.

Giocherà in trasferta anche l'altra squadra romagnola. Il Ravenna scenderà in campo contro la Pianese, penultima in classifica. Un impegno sulla carta agevole per i giallorossi, soprattutto se la difesa continuerà a essere granitica come nelle ultime partite, con cinque cleen sheet consecutivi. La missione è quella di inseguire lo Spezia, al comando con due punti di margine, con i liguri che saranno impegnati nel big match di giornata in casa della Reggiana. La squadra ligure sembra imbattibile in questo primo scorcio di stagione, ma gli emiliani avranno sicuramente voglia di rivalsa dopo l'inopinata sconfitta della scorsa giornata contro il Perugia.

Completano il programma Gubbio-Perugia, Grosseto-Sambenedettese, Livorno-Pescara, Guidonia-Pineto, Campobasso-Torres e Latina-Ostiamare. Il match della Vis Pesaro contro l'Atalanta Under 23 è stato invece rinviato al 28 ottobre, per via dei giocatori impegnati con le nazionali.

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