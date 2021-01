Serie C: a Pesaro il Mantova torna a vincere

Il Mantova ritrova i tre punti sul campo della Vis Pesaro, la squadra di Emanuele Troise s'impone 4-1. Bastano sei minuti agli ospiti per sbloccare il risultato. Sulla conclusione di Guccione, Bastianello non trattiene Cheddira è il più veloce a intervenire sulla palla e portare avanti il Mantova. Partita in discesa per gli ospiti che mettono già una seria ipoteca sui tre punti al 17. Questa volta Bastianello va a vuoto sul cross di Zanandrea. Cheddira ringrazia e deposita in rete per il raddoppio e la doppietta personale. La Vis Pesaro sembra non essere scesa in campo, i marchigiani non reagiscono e addirittura subiscono il 3-0. Il tris del Mantova arriva su calcio di rigore concesso per il fallo di Gennari su Cheddira. Il direttore di gara non ha dubbi. Sul dischetto si presenta Guccione che trasforma il penalty e chiude la partita al 24 del primo tempo.

Nell'occasione la Vis Pesaro resta anche in dieci per il secondo giallo a Gennari, dopo il fallo le proteste e marchigiani in inferiorità numerica. Poi ristabilita appena quattro minuti più tardi quando viene espulso Tozzo. Il portiere del Mantova esce con il piede alto e colpisce De Feo. L'arbitro giudica il fallo da rigore. Mantova che è costretto a sostituire Ganz con il secondo portiere Tosi. Sul dischetto c'è De Feo, ma Tosi da freddo è straordinario a respingere il rigore e poi anche la seconda conclusione ravvicinata. Squadre in dieci contro dieci e Vis Pesaro che il gol lo trova due minuti più tardi con Ejjaki, il giocatore marocchino batte Tosi con un piattone dal limite dell'area che sembra dare speranze ai marchigiani, ma nella ripresa il Mantova cancella qualsiasi dubbio al 59'. Gran cross tagliato di Guccione dalla destra, Silvestro non tocca ma manda fuori giri Bastianello che vede il pallone infilarsi in rete. Nel finale occasione per Gucci, la conclusione del numero 28 è salvata da Checchi. Il Mantova ritrova la vittoria dopo 3 giornate, per la Vis è il secondo ko di fila.