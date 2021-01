SERIE C Serie C al giro di boa: chance da non fallire per il Cesena I bianconeri, imbattuti da 10 giornate, inaugurano la 19ª giornata - l'ultima del girone d'andata - sul campo dell'Arezzo fanalino di coda. Sabato alle 15 c'è anche l'Imolese, impegnata contro il Matelica. Domenica spazio alle big e a Carpi-Ravenna.

Vincere per rimanere attaccati al trenino delle prime. Ha un solo obiettivo il Cesena, impegnato ad Arezzo (sabato alle 15) in uno degli anticipi del diciannovesimo turno di Serie C, l'ultimo del girone d'andata. Il “Cavalluccio” - imbattuto da 10 giornate – non perde dallo 0-2 interno contro il Padova dello scorso 2 novembre e viene dal pareggio nel big match contro il Sudtirol. Avversario degli uomini di Viali sarà l'Arezzo fanalino di coda ma che, nella propria squadra, può contare su giocatori di assoluto valore come Cutolo e Cerci. Sarà una partita da non sbagliare per il Cesena, così come non dovrà cercare di fallire l'Imolese al “Galli” contro il Matelica. Anche i rossoblu hanno una striscia aperta di 10 incontri - come i bianconeri - ma in questo caso di sconfitte consecutive. Catalano non è ancora riuscito a dare la propria impronta ai romagnoli, il Matelica è avversario ostico e vorrà sicuramente rifarsi dal ko interno contro il Perugia. Sfida play-off, invece, quella tra Mantova e Triestina (ore 17.30) mentre Fano-Gubbio e Fermana-Legnago contano per metà classifica e salvezza. In particolare, quest'ultimo segnerà l'esordio – se sarà tra gli 11 titolari – del portiere sammarinese classe 2001 Edoardo Colombo, arrivato dalla Juventus in maglia gialloblu dopo la prima parte di campionato passata in prestito proprio al Legnago.

La domenica, invece, vede le 4 di testa tutte in campo: impegni casalinghi per Modena, Perugia e Sudtirol rispettivamente contro Virtus Verona, Feralpisalò e Vis Pesaro mentre il Padova è atteso dalla difficile trasferta del “Riviera delle Palme” contro la Sambenedettese. Alle 17.30 il derby emiliano-romagnolo tra Carpi e Ravenna con i biancorossi che tornano a giocare dopo oltre un mese di assenza, causa Covid.



