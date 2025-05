PLAY OFF Serie C, al sud avanzano Next Gen, Catania e Potenza

Clamoroso al Vigorito, la Juventus Next Gen spazza via il Benevento che ne prende 5 e finisce umiliato, fischiato, eliminato. Pietrelli supera Talia e con un sinistro potente porta avanti la Juventus. La serata diventa tragedia col tempo che passa complice anche l'inferiorità numerica per via dell'espulsione di Berra. Poco dopo la mezz'ora altra mazzata per i sanniti col raddoppio di sinistro di Cudrig. Nel recupero del primo tempo Guerra colpisce tutto solo per lo 0-3 che sarebbe la pietra tombale non fosse che un moto di puro orgoglio porta la squadra di Auteri a riavvicinarsi timidamente con Perlingeri che segna l'1-3 nel traffico. Ripresa è un dominio inatteso e imbarazzante, Guerra dall'angolo nell'angolo. Poi lo sfondamento finale con illuminato rimorchio di Cudrig: l'1-5 al triplice fischio fa scatenare la contestazione.

Gol, Var, cartellini, polemiche: c'è un po' di tutto nella vittoria casalinga del Catania sul Giugliano: schema dall'angolo con doppia giocata Jimenez-Anastasio e tocco sotto misura di Inglese per il vantaggio etneo. Quarantesimo e illusione del pari con Balde che libera Nepi, il tocco di braccio sfugge all'arbitro, il Var richiama il direttore che rivede e corregge. Il pari vero ospite arriva nel recupero del primo tempo col patriot di De Rosa. In apertura di ripresa Ierardi bacia il palo e scherma il Catania da eventuali sorprese. C'è ancora l'intercessione del Var per il rigore che Inglese trasforma nel 3-1. Il gol di Nepi nel finale vale solo per lo score: la squadra di Mimmo Toscano prosegue, fine corsa per il Giugliano.

Dopo aver sofferto e tenuto duro per un tempo, il Potenza elimina il Picerno e mercoledì andrà a Catania. Sbaglia tutto Franco che finisce col servire Petrungaro per l'1-0 Potenza. Alastra eroe dei padroni di casa, il portiere para a Maiorino il rigore che avrebbe riaperto tutto. Il colpo di testa di Riggio che supera Merelli fa 2-0 e la vince di crosta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: