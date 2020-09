SERIE C Serie C al via: anticipo Vis Pesaro – Legnago Scongiurato lo sciopero con la mediazione tra Lega Pro e AIC parte il campionato di Serie C. Questa sera ore 20.45 l'anticipo Vis Pesaro – Legnago. Lunedi torna la trasmissione di approfondimento Cpiace alle ore 21

Semaforo verde con l'accordo raggiunto tra Lega Pro e AIC sulla base di lista a 24 e contratti professionistici senza limiti di età e mercato aperto fino al 5 ottobre. Il Girone B, quello di nostra competenza appare il più equilibrato o se vogliamo livellato verso l'alto. Difficile ancora parlare di squadra da battere, ovviamente lo scettro spetta a chi è sceso dalla B come il Perugia che debutta in casa con il Fano. L'altra favorita se non altro per il blasone e la rosa è la Triestina, per l'alabarda di Gautieri il primo ostacolo è la neopromossa Matelica.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Interessante Carpi – Sambenedettese con i rossoblu di Montero vogliosi di uscire dalla solita routine fatta di alti e bassi e smaniosi di trovare subito continuità con l'aggiusta di un uomo di esperienza nella dirigenza come l'ex tecnico Colantuono. Le altre partite: FeralpiSalò – Arezzo, Gubbio – Modena; Fermana – Mantova. Le romagnole. Debutto in casa per il Ravenna di Giuseppe Magi (ospite di Cpiace di lunedi 28 settembre). Trasferta insidiosissima per l'Imolese che rende visita all'ambizioso Padova di Mandorlini, il Cesena affronta una squadra che lo scorso anno ha fatto benissimo come la Virtus Vecomp Verona, ma i bianconeri vogliono partire con il piede giusto. Torna la Serie C e torna la trasmissione di San Marino RTV Cpiace al suo nono anno consecutivo.

I più letti della settimana: