Serie C: Arezzo – Triestina da il via all' 8°. Chiude lunedì il match clou Cesena – Padova

Sono gli esiti dei tamponi a fare le formazioni al posto degli allenatori. La serie C, seppur tra mille difficoltà, va avanti e si prepara all'ottava giornata. Si comincia sabato alle 15 con Arezzo – Triestina. Anche se la classifica non deve ingannare è chiaro che la formazione di Gautieri ha la grande possibilità di balzare in testa alla graduatoria facendo bottino pieno ad Arezzo. I toscani hanno cambiato guida tecnica e domenica scorsa hanno saputo rimontare due reti al Matelica. Partita complicata per gli alabardati ma non impossibile.





Domenica alle 15 Fermana – Carpi, Mantova – Imolese, il big mach di alta classifica Modena – Perugia, quello molto interessante tra Sud Tirol e Sambenedettese. I bolzanini devono rispondere alla prima sconfitta subita in casa di un diretta concorrente alla promozione come il Padova e la Sambenedettese del nuovo tecnico Mauro Zironelli che ha sostituito l'esonerato Paolo Montero. Si chiude il primo pomeriggio con la sfida Virtus Vecomp Verona – Matelica. Alle 17.30 Legnago Salus – FeralpiSalò, Ravenna – Fano remake dei play out del campionato scorso in cui il Fano spinse i giallorossi in D poi ripescati. Al Benelli di Pesaro, la sfida salvezza tra Vis Pesaro e Gubbio. Lunedi sera fari accesi al Manuzzi di Cesena per il posticipo tra Cesena e Padova. Esame vero per i bianconeri contro la squadra di Mandorlini in testa al campionato con 14 punti.

Lunedi sera a Cpiace ore 21, in studio l'ex allenatore del Cesena Agatino Cuttone. In collegamento Skype, l'ex allenatore dell'Imolese oggi tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi.