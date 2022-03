SERIE C Serie C: Belloni pareggia, l'Imolese si salva con l'Entella Pari con reti tre Imolese ed Entella. I rossoblu trovano l'1-1 all'81'.

Al Romeo Galli è un pari con reti tra Imolese ed Entella. Dopo due minuti sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio con la girata di Schenetti che centra la traversa. Sospiro di sollievo per i tifosi rossoblu. Replica Imolese sugli sviluppi di un corner che porta alla conclusione al volo Padovani, bella l'idea, manca la mira, palla sul fondo. Al 27' sono i padroni di casa ad andare vicino alla rete del vantaggio con il colpo di testa di Romano che chiama in causa Borra. L'azione prosegue per terminare con il tiro di Liviero che finisce alto. Al 31' si sblocca la partita con il gol di Merkaj. Gran conclusione da fuori da parte del giocatore dell'Entella, palla forte e precisa che supera Santopadre. Ospiti in vantaggio. Nell'azione che porta alla rete, l'arbitro aveva lasciato proseguire per il vantaggio. La replica rossoblu è nella conclusione di Padovani che sul lancio di Vona prova da posizione defilata impegnando il portiere avversario.

Nella ripresa Entella che riprova con Schenetti che riceve la sponda di Merkaj e prova la conclusione di prima intenzione, la palla è ribattuta da un difensore dell'Imolese. Al 67' l'Entella ha un'altra occasione con Magrassi che salta con il controllo Santopadre, poi si defila e prova a cercare la porta, la palla finisce larga. L'Imolese perviene al pareggio all'81' con Belloni. Il giocatore rossoblu calcia da fuori sulla sponda di De Feo. Palla vicino al palo dove Borra non riesce ad arrivare. Tra Imolese e Entella finisce 1-1.

