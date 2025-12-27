SERIE C Serie C, Benvenuti: "Ravenna la più attrezzata, Forlì sopra le aspettative" Il procuratore si sofferma anche sul Rimini: "La cosa più brutta è che si sapeva già dall'inizio".

Al termine del girone d'andata, il procuratore Emanuele Benvenuti promuove le due romagnole ancora in corsa nel Girone B di Serie C, il Ravenna capolista e il Forlì, in flessione ma comunque ancora 8°: "Il Ravenna, per come era partito, è una squadra importante che, secondo me, è la squadra più attrezzata per poter arrivare in fondo. Le flessioni nell'arco della stagione sono fisiologiche, ci sono sempre quei momenti in cui rallenti perché non puoi nemmeno tenere certi ritmi per tutto il campionato. Poi in Lega Pro abbiamo anche le liste, quindi gli organici non sono particolarmente lunghi. Il calo del Ravenna in questo momento lo vedo come una cosa più che normale. È in calo pure il Forlì, però ricordiamoci sempre quello che sta facendo. La classifica dice che ha il doppio dei punti del Perugia, anche se hanno perso l'ultima partita. Sta facendo un campionato molto buono secondo il mio punto di vista, sopra le aspettative. Probabilmente correranno i ripari con qualche intervento di qualche giocatore più esperto, come giustamente sta richiedendo il mister. Con i giovani è stato fatto un lavoro veramente ottimo perché ci sono giovani veramente bravi, anche con l'aiuto del Cesena. Il girone di ritorno è un altro campionato, quindi le squadre che stanno facendo bene in questo momento probabilmente non si devono fidare, devono correre ai ripari. Qualche giocatore va inserito".

E sul caso Rimini, sottolinea che "Quando succedono queste cose è automatico che il campionato venga falsato. Ma sono cose veramente brutte e la cosa più brutta che si sapeva già dall'inizio. Non dobbiamo fare i veggenti. Triestina, Rimini, si sapeva già gli addetti lavori che sarebbero andati a finire in questo modo".



