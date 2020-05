Serie C, Binda: "Consiglio Federale boccerà il blocco retrocessioni, se ci saranno le promozioni"

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda si dice perplesso sulla proposta dell'assemblea di Lega Pro di bloccare le retrocessioni e, al contempo, promuovere 4 squadre in B: "Se voti le 4 promozioni non puoi bloccare le retrocessioni, mi è sembrata una votazione fatta solo per avere il consenso delle società. Chi poteva votare no? Tutti quanti sono ben contenti di non retrocedere. È una proposta che sicuramente il Consiglio Federale boccerà, dirà che se vogliono le promozioni dovranno beccarsi anche le retrocessioni. Anche da questo punto di vista, se il blocco delle retrocessioni ci sarà varrà per tutti, anche A, B e dilettanti. Sia chiaro che col blocco delle retrocessioni è stato votato anche quello dei ripescaggi, quindi se dovesse saltare qualche squadra, cosa molto probabile, non ci sarebbero ripescaggi. Però resta valido il discorso delle riammissioni, nel caso ci fosse qualche posto vacante nell'organico, e in genere si pesca tra le retrocesse".

Il vero nodo, come ricorda anche Binda, è stato quello relativo alla quarta promossa: si è deciso per il criterio della media punti, che premierebbe il Carpi. "Questa proposta della media punti in base alle partite giocate è passata con soli 23 voti su 59, quindi senza maggioranza assoluta - spiega Binda - è comunque un'eventualità prevista dal regolamento. Così come il sorteggio, che però non era una soluzione gradita. L'altra proposta era quella di giocare soltanto i playoff quando ci saranno le condizioni, ma ha avuto solo 16/17 voti".