Serie C: blitz Samb a Salò La Sambenedettese va a vincere a Salò contro la Feralpi e resta attaccata al treno promozione

Tutto può ancora succedere quando manca ancora una giornata al termine del girone di andata, ma il colpo inferto dalla Samb alla Feralpi, in chiave promozione diretta potrebbe essere decisivo. Sono 8 i punti di ritardo rispetto alla vetta della classifica anche se la formazione di Pavenel deve recuperare la partita con il Carpi. Seconda vittoria consecutiva per la Samb di Zironelli che rilancia ambizioni di promozione con una rosa di primo piano. Vantaggio Samb con il morbido di Botta per Lescano, anticipo secco di testa su Giani e nulla da fare per De Lucia. La Feralpi ha bisogno di registrare la difesa, sul rinvio di Nobile erroraccio dei due centrali, si inserisce Botta che non trova la porta divorando lo 0-2. Di là Guidetti a tu per tu con Nobile bravissimo a restare in piedi e intercettare il piatto del centrocampista.

Ad inizio ripresa il punto esclamativo sui 3 punti lo mette l'argentino Ruben Botta che dimostra in questo slalom con doppio passo il motivo per il quale ha giocato in serie A. Goal meraviglia dell'argentino e Sambenedettese avanti di 2. La Feralpi una reazione la mostra e a 9 dal termine dimezza con Miracoli di testa su palla inattiva. Il timbro sulla vittoria Samb è di Nobile quando respinge tre conclusioni dal limite: il portiere è strastosferico su Tulli, D'Orazio e Miracoli. Tripla parata da tre punti. La trattenuta di Masini su Brogni non viene presa in considerazione dal Direttore di Gara. A Salò. Sambenedettese batte FeralpiSalò 2-1.

