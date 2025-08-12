Serie C c'è la novità del FSV

Football Video Support sintetizzato in FSV, non è il Var ma l'aiuto video per gli arbitri su richiesta. Il gesto di un giocatore in mezzo al campo che rotea il dito indice in mezzo al campo, sarà il segnale per il proprio allenatore di far fermare il gioco e andare a rivedere. Ogni allenatore avrà a disposizione due chiamate. Ma attenzione perchè occorre capire bene questo passaggio.

Il tecnico, come detto ha a disposizione due chiamate, dopo la segnalazione del proprio giocatore, o partita direttamente da lui, si dovrà dirigere verso il quarto uomo e chiedere la verifica. Se la verifica gli darà ragione, continuerà ad avere ancora due chiamate, in caso contrario la perderà fino ad esaurirle entrambe. Già da qualche anno la terza serie italiana è coperta da diritti televisivi e quest'anno ci saranno 27 partite coperte da 2 telecamere, e negli altri 3 stadi, le telecamere saranno 3 o 5. Un monitor con una copertura verrà istallato dove sarà possibile, la miglior posizione sarebbe tra le due panchine, altrimenti dove lo stadio lo consentirà.

Esattamente come per il Var il FSV si può chiedere in 4 casi: regolarità di un gol, i rigori, i cartellini, e gli scambi di persona. La chiamata è prevista nell'immediatezza dell'azione incriminata prima che il gioco riprenda. Con la palla in gioco, l'arbitro dovrà fermarlo in una zona neutra del campo. Come sempre quando si parla di sperimentazione ci vorrà del tempo per capire bene i meccanismi, ma indubbiamente si tratta di un'altra rivoluzione applicata al calcio che parte dalla Serie C.













