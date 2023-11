Tre giornate di squalifica. È questa la decisione del giudice sportivo di serie C nei confronti del giocatore del Cesena, Simone Corazza. Nel comunicato ufficiale si legge: "Per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta verso un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, nel rialzarsi dopo uno scontro di gioco, lo colpiva volontariamente in pieno volto con il piede, rendendo necessario l’intervento dei sanitari".