Serie C: chiude il mercato di riparazione

il Cesena è una delle società che ha mosso di più nel mercato di riparazione: tesserato il centrocampista 32enne proveniente dalla Lazio Davide Di Gennaro. L'ex Bologna, Modena, Spezia ha firmato fino al 30 giugno. Dal Renate al Cesena l'attaccante classe 1995 Lorenzo Sorrentino. In precedenza gli arrivi, o meglio i ritorni di Giuseppe Borello ed Elia Benedettini. Per un sammarinese che arriva, uno che parte. Si tratta del difensore Filippo Fabbri sceso di categoria per giocare con la Correggese serie D girone D. Salutano Cesena anche Munari, Cortesi, Sala e Koffi.





Ha già debuttato a Ravenna l'ex centrocampista della Sambenedettese Ludovico Rocchi. Veste giallorosso il portiere Matteo Tomei. Per Tomei un contratto lunghissimo per i tempi che corrono, ha firmato infatti fino al 30 giugno 2023. Altro rinforzo per il club giallorosso è quello di Christian Cesaretti 11 presenze con la Paganese nel Girone C. C'è anche un ritorno per il Ravenna, si tratta dell'ex Rimini Matteo Boccaccini in questa stagione a Prato. Ma non è finita perchè in giallorosso anche Roberto Codromaz, passaggio a titolo definitivo dalla Juve Stabia. Il difensore ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2022. La Vis Pesaro ha prelevato a titolo definitivo dal Torino il terzino destro Lorenzo Carissoni, classe 1997. Dalla Cavese l’attaccante Domenico Germinale. Il giocatore ha firmato un contratto con la Vis fino al 30 giugno 2022. Il Padova ha perfezionato il trasferimento in Biancoscudato del portiere classe 1996 ex Rimini e San Marino Andrea Dini. Arriva dal Parma Calcio a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Terminata l'avventura alla Sambenedettese di Manuel Nocciolini. L'attaccante classe '89 torna al Parma per fine prestito. Parma che lo ha girato al Renate in testa al campionato di Serie C Girone A Il Matelica comunica la risoluzione consensuale con il difensore 21enne Gabriele Masini trasferitosi al Prato. L'attaccante della Carrarese David Cais passa alla Fermana. Fermana che per fine prestito restituisce al Napoli il centrocampista 2001 Lorenzo Labriola Il 20enne attaccante senegalese Adama Sane di proprietà del Verona, si trasferisce dall'Arezzo al Mantova. Dal Mantova per fine prestito rientra a Bologna il difensore centrale Federico Tosi. Il Perugia comunica la risoluzione consensuale del contratto col portiere Paolo Baiocco. Arrivato in estate, l'estremo difensore lascia l'Umbria dopo pochi mesi.