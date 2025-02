Serie C: colpo del Gubbio, battuto il Pineto 2-1 grazie ad un autogol pazzesco

Nell'anticipo della 27° di Serie C Girone B il Gubbio batte il Pineto e si riaffaccia in zona play off. Andando con ordine, i rossoblu aprono la scatola dopo 70 secondi di gioco,. Sulla palla dentro non controlla il portiere del Pineto Francesco Marone, e Tommasini scarica dentro il vantaggio Gubbio. Umbri scatenati nelle prime battute, Faggi dalla distanza, trema ancora la traversa. Si scuote la formazione abruzzese: manovra tutta di prima con Germinario in verticale per Fabrizi, tutto buono, bravo Venturi a scegliere il tempo dell'uscita con i piedi e sventare la minaccia. Strano ma anche molto bello con il destro al volo di Schirone che inganna Venturi. Traiettoria velenosa e pareggio del Pineto. Autogol nel calcio ne abbiamo visti tanti, ma questo ha davvero dell'incredibile. Punizione di Rosaia, potente, ma centrale, ancora un intervento goffo di Marone, ma Simone De Santis difensore del Pineto come fosse un grande attaccante calcia con violenza nella propria porta. Autorete pazzesca. Pineto sfortunato a pochi minuti dalla fine quando Pellegrino dai 25 metri pareggia il conto dei legni. Partita d'altri tempi. Allo Stadio Barbetti di Gubbio, Gubbio batte Pineto 2-1.