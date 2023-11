SERIE C Serie C: colpo esterno del Pineto che vince al 98' con l'Arezzo

Con una rete al 98' il Pineto vince 2-1 sul campo dell'Arezzo portando a cinque la serie di risultati utili consecutivi. L'avvio dei padroni di casa è però positivo, la squadra di Paolo Indiani porta i primi pericoli dalle parti di Tonti. Al 27' Guccione dalla sinistra mette un bel cross al centro per Foglia che gira in porta, il portiere di casa si allunga per bloccare. Due minuti più tardi ancora Guccione, tiro-cross dalla sinistra che Tonti devia in fallo laterale. Al 34' il primo grande episodio della partita. Foglia serve in area Pattarello che finisce a terra nel contatto contrastato da Evangelisti, il direttore di gara concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Guccione che calcia sulla destra, Tonti vola intuendo la traiettoria e salva la sua porta, anche sulla respinta con un altro intervento decisivo sempre sul numero 7 che poi finisce per calciare sull'esterno della rete. All'intervallo è 0-0. Nella ripresa il Pineto gela l'Arezzo al 76' con Chakir. Sulla punizione dalla sinistra, la sponda di testa di Ingrosso, girata al volo del numero 29, pallone imprendibile che finisce in rete. La gioia del Pineto dura poco, infatti l'Arezzo la pareggia subito. Tempo tre minuti e questa volta il colpo di testa di Gucci sul cross di Pattarello vale l'1-1. Adesso la squadra di casa prova a vincerla. Pattarello sulla sinistra è ben lanciato, ma il tiro finisce tra le braccia del portiere. Incredibile quello che succede al 7 minuto di recupero. Calcio d'angolo per l'Arezzo, con il Pineto che difende a pieno organico. La palla respinta fuori area innesca un contropiede micidiale degli abruzzesi che ripartono a tutta velocità. Ingrosso tocca per Volpicelli, che riesce a passare in mezzo a due avversari e poi calciare in porta trovando una traiettoria che supera Borra per il 2-1 del Pineto che arriva al minuto 98 e regala tre punti incredibili alla formazione ospite. Il finale è incandescente e dopo 12 minuti di recupero fa festa il Pineto.

