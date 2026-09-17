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Serie C: colpo esterno del Ravenna, pari per il Forlì

La squadra di Mandorlini vince sul campo dell'Ostiamare, quella di Campedelli pareggia su quello del Pineto in inferiorità numerica.

di Elia Gorini
17 set 2026

Colpo esterno del Ravenna che sul campo dell'Ostiamare conquista la prima vittoria in trasferta del campionato. Il gol che decide la partita arriva al 35' del primo tempo al termine di un bel fraseggio della squadra di Andrea Mandorlini. L'assist è di Casiraghi che libera il compagno Tenkorang che deve solo appoggiare in fondo alla rete. È il gol che decide la partita per i giallorossi, che nel primo tempo rischiano di subire gol in una paio di occasioni, decisive le parate di Venturi. In chiusura di tempo è la traversa a salvare il Ravenna quando Tonin calcia da posizione più che favorevole. Nella ripresa i romagnoli gestiscono meglio la partita e vanno anche vicini al raddoppio in alcune occasioni. Al fischio finale è 1-0 Ravenna.

Pareggio esterno per il Forlì che impatta 1-1 sul campo del Pineto. La squadra di Campedelli la sblocca al 21' con Scaccabarozzi. Al 36' episodio importante: Rosetti viene espulso per un fallo su Delle Monache. Un cartellino rosso che arriva dopo il controllo all'fvs. Poco dopo la ripresa del gioco arriva il pareggio Alessandretti per il Pineto. Ci sono le proteste romagnole per un fallo di mano. Il Forlì manda al video l'arbitro che conferma la rete. Nella ripresa il Pineto prova a sfruttare l'uomo in più, ma i biancorossi si difendono con ordine, alla fine è un punto a testa.




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