Serie C, continua a volare la Pianese, Milan Futuro ko 1-0

Il terzo successo consecutivo, il quinto nelle ultime sei partite, coincidono con il secondo ko di fila del Milan Futuro. La squadra di Alessandro Formisano conferma il suo ottimo momento di forma e con una rete nel primo tempo si prende la posta piena. Prima parte di gara nel segno del grandissimo equilibrio, tanto che per segnalare un tentativo verso la porta avversaria andiamo al 27' quando Branca tenta la conclusione da fuori area, senza però trovare lo specchio di porta. Al 33' episodio importante nell'economia della partita. Il direttore di gara concede il calcio di rigore ai padroni di casa per il fallo su Nicoli.

Prima del fischio la conclusione di Mignani si stampa contro il palo. Il fallo commesso da Camporese viene giudicato dall'arbitro dentro l'area di rigore e lasciato il vantaggio, assegna poi il penalty. Sul dischetto si presenta Mignani che spiazza il portiere rossonero. Al 38' la Pianese va a un passo dal raddoppio con il colpo di teta di Mastropietro, decisiva la parata del portiere in calcio d'angolo. Al 40' secondo giallo a Camporese e Milan in dieci uomini.

Nella ripresa diventa agevole per la Pianese il controllo della gara forte della superiorità numerica. Al 70' la girata in porta di Simeoni è di poco alta. Dall'altra parte lampo rossonero con Quirini che impegna Boer alla parata. Non c'è tanto altro da vedere. La Pianese vince 1-0 e allunga la striscia di risultati positivi.