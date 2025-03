Serie C: continua il duello a distanza Entella - Ternana

Saranno le due umbre a misurare la febbre alle pretendenti alla B. L'Entella è di scena a Gubbio, partita dal coefficiente di difficoltà molto alto. 7 punti nelle ultime 3 per la squadra di Gaetano Fontana che vuole entrare in griglia play off.

Attualmente i rossoblu occupano l'ultimo posto valevole per gli spareggi. Partita decisamente delicata per la capolista Entella che solo vincendo al Barbetti manterrebbe il + 2 o più, sulla Ternana. La squadra di Abate ospita il Perugia in serie utile da quattro turni. Anche in questo caso si tratta di un match molto delicato e tutt'altro che scontato.

Il Perugia con l'arrivo di Vincenzo Cangelosi ha svoltato ed è uscito dalla zona calda di classifica mettendo nel mirino i play off Entrambe queste sfide si giocano domenica alle 15. Domani sempre alle 15 tocca al Rimini affrontare una Torres ormai concentrata solo sugli spareggi. I sardi dopo aver disputato un ottimo campionato ha collezionato un solo punto nelle ultime 4 giornate. Il Rimini, in attesa si tuffarsi nell'ultimo atto di Coppa Italia, cerca ancora una volta un blitz esterno. Non è ormai più un segreto che i biancorossi di Buscè siano maggiormente a loro agio fuori, rispetto alle partite giocate al Neri.

Torres – Rimini domani alle 15 così come Campobasso – Carpi; Vis Pesaro – Pianese. Sempre domani ma alle 17.30 Legnago Salus – Lucchese e Pontedera – Ascoli; alle 19.30 Arezzo – Milan Under 23. Domenica oltre ai due match già citati si chiude il quadro della 33esima con Sestri Levante – Pescara; e Pineto – Spal.