COPPA ITALIA SERIE C Serie C Coppa Italia. Altre due del girone B qualificate ai quarti: Feralpi e Vicenza Sarà proprio FeralpiSalò – Vicenza il quarto di finale

La vincente in semifinale. Non si era messa bene per la FeralpiSalò già sotto dopo soli 4 minuti. Sul cross proveniente dalla destra Parker si alza e di testa piega Liverani. Pro Patria partenza sprint. La Feralpi sembra non essere proprio entrata in campo. All'ottavo è già 0-2. Carraro sbaglia una giocata, la Pro Patria conquista l'area avversaria, e l'ex di giornata, Defendi raddoppia con una forte conclusione dalla corta distanza. Il doppio schiaffone sveglia i leoni del garda che la forza di accorciare prima del quarto d'ora con una bomba dai 18 scagliata da Magnino. Nella ripresa tutto troppo facile per Scarsella che di testa firma il goal del pareggio. Le emozioni proseguono, Defendi sul filo del fuorigioco, Liverani esce e lo stende, per l'arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Se ne occupa lo stesso Edoardo Defendi, Liverani rimedia alla grande al sue errore. Errore che costerà molto caro alla Pro Patria perchè Molinari atterra Scarsella a tempo abbondantemente scaduto e Ceccarelli non sbaglia spiazzando Mangano. Sotto di 2 la Feralpi ribata la Pro Patria e passa il turno.

La Coppa Italia rispetta i valori di campionato in Vicenza – Triestina, nonostante siano gli alabardati a partire meglio ad avere il pallino del gioco in mano e ad andare in vantaggio sulla solita palla inattiva. Sotto misura decide Gomez. Il Vicenza riprende la Triestina grazie all'ingenuità di Malomo che tocca con il braccio in area e le proteste non bastano per far cambiare idea al Direttore di Gara. Arma trasforma e si va ai supplementari. In apertura di extra Time Tronco risolve dopo una serie di rimpalli. Il punto esclamativo sulla qualificazione lo mette Guerra lanciato nel vuoto. A Vicenza, Vicenza – Triestina 3-1. Vicenza – FealpiSalò sarà l'interessantissimo quarto di finale



