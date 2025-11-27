Serie C: Coppa Italia e recupero di campionato

Nel recupero della 14esima giornata di campionato Serie C Girone B finisce 1-1 tra Gubbio e Juventus Next Gen. Tommassini su rigore porta avanti i rossoblu nel recupero del primo tempo. Sempre nell'extra time la Juventus riesce a rimettere in equilibrio l'incontro, nonostante l'espulsione di Pedro Felipe, con Faticanti. Ricordiamo che la gara non si giocò per gli impegni con le nazionali di diversi giovani bianconeri. In classifica il Gubbio occupa la nona posizione con 20 punti e la Juventus la 13esima con 18 punti.

Tanti i gol realizzati negli ottavi di finale di Coppa Italia: passa il turno il Ravenna. I giallorossi liquidano con un secco 3-0 l'Arzignano con il sammarinese Nicola Nanni titolare. Una doppietta di Zagre nei primi 45, fa pendere l'ago della bilancia verso Ravenna. Luciani archivia nel finale. Ravenna batte Arzignano 3-0.

Sempre per quanto riguarda le squadre del Girone B, fuori a sorpresa l'Arezzo. Il Latina vola ai quarti grazie ai calci di rigore, dopo che i regolamentari si erano chiusi 0-0. Finisce 5 a 6 dopo i calci di rigore. Tutti realizzati da entrambe le squadre i primi 5, si va ad oltranza: sbaglia Righetti per l'Arezzo, realizza Fasan per il Latina e laziali ai quarti.

Passa il turno la Ternana con un tris sul Giuliano. Erano stati gli ospiti a portasi in vantaggio con Nepi. Succede tutto nel giro di 10 minuti: pareggio di Loiacono e doppietta di Leonardi il primo su calcio di rigore. 4 reti tra il 27esttersimo e il 37esttersimo del primo tempo. Ternana batte Giuliano 3-1.

Esce di scena la Sambenedettese. Pezzola aveva illuso i rossoblu, rimontati da Valente, sorpassati da Silvestri e definitivamente eliminati da Balestrero. Avanti il Brescia. Al Riviera delle Palme, Brescia batte Sambenedettese 3-1

Nelle altre partite: passa il turno il Potenza 4-2 sull'Audace Cerignola; la Pro Vercelli a valanga sull'Atalanta Under 23 5-1. Fuori dalla Coppa Italia anche l'Inter Under 23, avanti il renate grazie alla vittoria per 2-3. Altro trionfo in trasferta quello del Crotone che va a vincere a Sorrento per 3-1.

Riepilogando queste le squadre che viaggiano verso i quarti: Brescia; Latina; Potenza; Pro Vercelli; Ternana; Renate; Ravenna e Crotone.









